Sarà Livio Marinelli l’arbitro di Napoli-Empoli, match in programma domenica allo stadio Maradona. Al Var ancora una volta Mariani che era stato l’arbitro della sfida con l’Atalanta, direttore di gara contestato per il braccio non sanzionato di Zapata in occasione del primo gol della Dea. Ecco la sestina completa:

MARINELLI

TEGONI – CIPRESSA

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO