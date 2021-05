Napoli femminile, domani a Verona per la salvezza matematica. Pistolesi: “La mia squadra è matura”

È alta la tensione in casa del Napoli femminile, che domani potrebbe conquistare matematicamente la salvezza. L’impegno è di quelli complessi, si va in casa dell’Hellas Verona (calcio d’inizio alle ore 15) che occupa una posizione tranquilla, ma alle azzurre basta fare lo stesso risultato del San Marino per raggiungere l’obiettivo, impegnato contestualmente a Bari.

Si dice fiducioso il tecnico partenopeo Alessandro Pistolesi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella presentazione della partita: “Abbiamo sempre pensato che il 23 maggio fosse la data utile per centrare il nostro obiettivo ─ afferma ─ , invece siamo in anticipo di un turno sulla tabella di marcia e di questo c’è da essere orgogliosi. Adesso, però, bisogna concretizzare il grande lavoro fatto ed andarci a prendere, per l’appunto, l’agognata salvezza“.

A Verona non sarà certamente facile vincere, bisognerà affidarsi alla forza del collettivo: “Loro non hanno nulla da perdere, essendo in una posizione di classifica tranquilla, e la pressione logicamente è su di noi ─ continua l’allenatore del Napoli femminile─ ma le ragazze ormai sono diventate un gruppo maturo capace di affrontare con la giusta serenità una partita del genere. Ho fiducia nello spirito della mia squadra“.