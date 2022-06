Napoli Femminile e Scholas, campo estivo al Kodokan. Presente anche l’Assessore allo Sport

Il Napoli Femminile, Scholas, FIGC, Play for Change e l’Università Cattolica di Milano stanno per dare vita al camp estivo del progetto “Pelota de Trapo”, portato avanti nelle scorse settimane negli istituti Pertini di Scampia e Puccini di Casoria. Avviare in modo gratuito bambine di realtà di periferia al calcio femminile attraverso il metodo FutVal (calcio con valori), questo l’obiettivo che si sono posti Scholas ed il club azzurro grazie al prezioso supporto degli sponsor Idea Bellezza, Carpisa e Miriade.

Così, circa 20 bambine, tra i 9 e i 12 anni, delle due scuole sopracitate saranno ospitate al Kodokan in piazza Carlo III per il summer camp che andrà in scena dal 13 al 17 giugno con il patrocinio del Comune di Napoli. Le attività si svolgeranno appunto in quello che un tempo era il Real Albergo dei Poveri, nel centro storico della città, dove da anni opera appunto Kodokan di Giuseppe Marmo. A coordinare il camp estivo sarà Paolo Pazzi per conto di Scholas e della FIGC insieme a Manuela De Luca del Napoli Femminile, che metterà a disposizione i suoi tecnici Giuliano Grilli, Pietro Matafora e Crescenzo Fabio Farina che metteranno in pratica il metodo FutVal per insegnare appunto alle bambine il Calcio con Valori.

All’inaugurazione del camp estivo, in programma lunedì 13 alle ore 9.30 parteciperà anche l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.