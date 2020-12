Napoli Femminile, Marino: “Col Verona partita della vita. Ho fiducia, faremo bene”

Una partita delicatissima attende domani il Napoli Femminile, voglioso di svoltare una stagione cominciata male. Le ragazze di Giuseppe Marino ospiteranno il Verona al Caduti di Brema di Barra, calcio d’inizio alle 12.30.

Il tecnico azzurro ha rivelato le sue impressioni sulla sfida: “È la partita della vita, da giocare come sappiamo fare ma anche con quel pizzico di malizia e determinazione in più che fa la differenza. Dai dati che abbiamo analizzato possiamo dire di aver portato a compimento il processo di amalgama della squadra, composta anche da tante straniere alla prima esperienza in Italia. Ora abbiamo aggiunto altre due pedine come Rjisdjik e Arnadottir così da impreziosire ulteriormente l’organico con pedine di qualità. Ho fiducia, faremo bene”.