Napoli Femminile, Marino: “Crediamo nella salvezza. Le mie ragazze si ispirano a Insigne”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Giuseppe Marino, allenatore del Napoli Femminile neopromosso in Serie A. “Sapevamo che per noi sarebbe stato un anno difficile – ha detto Marino a Radio Crc – siamo una neopromossa e ci dobbiamo scontrare con squadre del calibro di Milan, Juve, Sassuolo e Fiorentina che sono legate ai club di riferimento. Noi siamo completamente slegati dal Napoli di De Laurentiis. Però ce la metteremo tutta per conquistare la salvezza. Vogliamo giocare in A anche nella prossima stagione”. Finalmente domani le ragazze di Marino potranno tornare ad allenarsi. “Siamo stati dieci giorni in isolamento a casa e dopo domani dovremo affrontare il Milan – ha detto Marino a Radio Crc – cose allucinanti”. Però, nonostante tutto l’ottimismo tra le azzurre non manca. “Io posso contare su 25 ‘Lorenze Insigne’ – ha detto Marino a Radio Crc – le ragazze non fanno mai mancare il loro apporto in termini di impegno e abnegazione”. Infine un commento di Marino sul momento del Napoli di Gattuso. “Il Napoli è una squadra molto forte, in grado di poter contare su un organico di livello. Stasera mi aspetto una gara accorta, anche perché è troppo importante fare risultato”.