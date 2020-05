Napoli Femminile: “Non c’è stata nessuna richiesta di sospensione del campionato. Attendiamo la FIGC”

In relazione ad alcune indiscrezioni riportate in data odierna dalla stampa, il Napoli Femminile tiene a sottolineare che ieri si è svolta tra le società di Serie B femminile una riunione nella quale si è discusso della situazione attuale ponendo nuovamente l’accento su argomenti di carattere organizzativo ed economico, anche alla luce di un documento inviato tempo fa agli organi competenti. Non c’è stata alcuna richiesta di sospensione del campionato da parte delle squadre di Serie B femminile, non ce ne sarebbe del resto stato alcun motivo visto che al momento non sono state prese decisioni di nessun tipo neppure in merito alla eventuale ripresa degli allenamenti. Le società di Serie B si rimetteranno dunque a quelle che saranno le decisioni della FIGC e non hanno avanzato alcuna proposta di sorta.