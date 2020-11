Napoli Femminile, nuovo acquisto dalla Norvegia. Ecco l’attaccante Pia Rijsdijk

Primo allenamento con il Napoli Femminile per Pia Rijsdijk, centravanti olandese classe 1992 proveniente dall’Arna Bjornar in Norvegia (dodici partite e un gol in questo inizio di stagione) arrivata per rinforzare l’attacco del club azzurro. Lo scorso anno la Rijsdijk è stata grande protagonista con il Den Haag (17 reti in 22 gare), club nel quale è cresciuta. L’olandese vanta anche una duplice esperienza in Germania con il Duisburg ed il Sand.

Il nuovo attaccante del Napoli Femminile è stata accolta dal presidente Carlino con il consueto entusiasmo che lo contraddistingue. Un inizio di settimana con il botto, dunque, dopo il pareggio in casa del San Marino.