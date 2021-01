Napoli femminile, Pistolesi pronto all’esordio di domani contro la Roma: “Proviamo a stupire”

Alessandro Pistolesi ha deciso di convocare tutte le calciatrici presenti in organico, escluse Jacynta – ancora “bloccata” in Inghilterra – e l’infortunata Deppy, per la sfida di domani in casa della Roma. Una scelta, quella del tecnico del Napoli Femminile, dettata da diversi fattori: “Abbiamo lavorato duro da metà dicembre e cercato di fare squadra nel vero senso della parola, adesso ci attende il primo esame e mi piace che il gruppo ci arrivi compatto. Ho provato a far immaginare a queste ragazze cosa vorrebbe dire compiere l’impresa della salvezza, per la quale dovremo cercare di far punti ovunque e non solo negli scontri diretti”. In tal senso la sfida di domani contro la Roma (si gioca al Tre Fontane – fischio di inizio alle 14.30) rappresenta un’occasione per provare a stupire: “Loro giocano un bel calcio, a tratti il migliore in assoluto; un gioco molto verticale. Noi abbiamo due vantaggi: nulla da perdere ed il fatto che mentre conosciamo i nostri avversari, loro ovviamente non possono conoscere nel dettaglio questo Napoli visto che è la prima gara della mia gestione”.