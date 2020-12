Napoli Femminile-Verona 1-2, brutta sconfitta per le azzurrine

Marino ha schierato dal via le ultime due straniere arrivate in azzurro, vale a dire Arnadottir in difesa e Rjisdjik centravanti. Modulo 4-3-3 con Cafferata laterale basso per l’infortunio di Cameron e Di Criscio recuperata in extremis ma poi costretta ad uscire anzitempo. Nel Verona, causa Covid, appena 17 calciatrici in distinta. Modulo 3-5-2 con Bragonzi punta avanzata. Meglio le ospiti in avvio con il Napoli che appariva un po’ contratto forse per l’importanza della posta in palio. Poche emozioni nella prima mezz’ora, con solo un paio di uscite buone dei due portieri (Perez su cross di Colombo e Durante su Popadinova). Al 31’ vantaggio ospite con Bragonzi che scappa sulla linea del fuorigioco, salta Arnadottir con un pizzico di fortuna e trova l’angolo basso in diagonale. Reazione Napoli con un colpo di testa di Beil da ottima posizione sul quale è miracolosa la deviazione con la mano aperta di Durante. Sempre Beil, appena prima dell’intervallo, sfiora il bersaglio grosso dal limite mentre Durante si oppone a Popadinova nel recupero, ma si torna negli spogliatoi con il Verona avanti.