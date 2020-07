Napoli femminile, tutte in ritiro: ecco Nocchi e Hjohlman

Altri due innesti di qualità nel gruppo del Napoli Femminile che stamattina ha raggiunto il ritiro di Castel di Sangro (hotel Don Luis), che terminerà il 27 luglio (il 28 è prevista a Napoli la presentazione della squadra).

Isotta Nocchi sarà tra le attaccanti del Napoli Femminile nella prossima stagione. Per la prima volta il bomber tascabile che proviene dalla Florentia lascerà la Toscana per una avventura fuori regione. La Nocchi, 23 anni, è infatti nata a Firenze ed ha giocato con la maglia della Viola, ad Arezzo e con la Florentia. Arriva in prestito dalla Fiorentina ma è con la Florentia che ha disputato la passata stagione e – soprattutto – che ha segnato 19 reti in B nel 2017-2018 e 6 in A nel 2018-2019. Adesso lo sbarco a Napoli con tanta voglia di dimostrare le sue doti realizzative.

Jenny Hjohlman, svedese di Vikonofors, 30 anni è una stella in patria (nove presenze in nazionale e bronzo agli Europei 2013), ma ormai si è affermata anche in Italia. Un anno e mezzo con la Florentia e otto reti per questo esterno offensivo che lo scorso anno ha giocato con la maglia dell’Empoli realizzando tre gol. Sbarcata ieri a Napoli, è carica per questa nuova avventura.

Questo l’elenco delle convocate per il ritiro, nel quale figurano anche le giovani Franco, Merolla e Penna.

PORTIERI

Emmeline Mainguy (1988), Giulia Franco (2001), Liliana Merolla (2005).

DIFENSORI

Mariah Cameron (1991), Paola Di Marino (1994), Chiara Groff (1994), Elisabetta Oliviero (1997), Isobel Dalton (1997), Livia Capparelli (1997), Federica Di Criscio (1993).

CENTROCAMPISTI

Alessandra Nencioni (1989), Vlada Kubassova (1995), Giulia Risina (1995), Sofieke Jansen (1999), Emma Errico (1994).

ATTACCANTI

Despina Chatzinikolau (1999), Eleonora Goldoni (1996),

Isotta Nocchi (1996),

Jenny Hjohlman (1990), Aurora Penna (2005).

*Mariah Cameron si aggregherà al gruppo appena potrà raggiungere l’Italia dagli States.

Paola Di Marino si aggregherà non appena gli impegni lavorativi glielo consentiranno.