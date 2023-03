Napoli, festa scudetto: il Comune ha selezionato quattro location

La festa scudetto del Napoli è alle porte, e la città si sta preparando. Strade, piazze e balconi sono ormai tutti azzurri. Anche il sindaco Gaetano Manfredi sta lavorando per organizzare i festeggiamenti.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il primo cittadino sta valutando quattro location, con l’obiettivo di garantire la sicurezza ai cittadini napoletani.

La prima location è, ovviamente, Piazza del Plebiscito, nella quale verrà piazzato un palco tra il colonnato di San Francesco di Paola e Palazzo Reale. Saranno altre due le location all’interno della zona centrale della città: il lungomare sicuramente, e successivamente un’altra zona, ancora da stabilire. Non dovrebbe essere scelta Piazza Dante, reputata non idonea per il potenziale eccessivo affollamento.

Infine, come quarta location, il Comune di Napoli ritiene Scampia una piazza perfetta per ospitare i festeggiamenti grazie agli ampi spazi.

Si attende di capire in che modo parteciperanno alla festa il presidente Aurelio De Laurentiis ed, eventualmente, ex calciatori ed ex allenatori azzurri.