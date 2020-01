Napoli-Fiorentina, arbitra Pasqua: bilancio perfettamente in equilibrio; tanto dialogo con i calciatori

Domani il Napoli incontrerà la Fiorentina alle 20:45 allo stadio San Paolo. L’obiettivo per i partenopei è ritrovare la vittoria in casa in Serie A, che manca dal mese di ottobre del 2019, contro l’Hellas Verona 2-0. Entrambe le squadre hanno trovato la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia, rispettivamente contro Perugia e Atalanta. Il momento per entrambe in campionato non è felicissimo, La viola ha però battuto la SPAL nell’ultima giornata e ha preso le distanze dal Genoa terzultimo.

L’arbitro del match sarà Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli. Questa stagione ha arbitrato il Napoli nella sconfitta interna contro il Bologna per 1-2. Questi tutti i precedenti:

Napoli-Genoa 1-0 18 marzo 2018

Napoli-Genoa 1-1 7 aprile 2019

Napoli-Bologna 1-2 1 dicembre 2020

Da notare che Pasqua ha arbitrato i partenopei solo in gare interne. Bilancio perfettamente in equilibrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Non è stato ancora nominato arbitro internazionale, le sue partite vengono impostate molto basandosi sul dialogo con i calciatori in campo, cercando di ammonire il meno possibile: finora ha estratto meno di quattro cartellini gialli a partita. I cartellini rossi sono uno ogni 3,18 a partita.

Nico Bastone