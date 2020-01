Napoli-Fiorentina, da lunedì in vendita i biglietti del settore ospiti: i dettagli

Brutte prestazioni per il Napoli al San Paolo, dove in Campionato tornerà a giocare contro la Fiorentina nel primo match del girone di ritorno in programma sabato 18 Gennaio alle ore 20.45. Da lunedì 13 gennaio saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti, di seguito vi riportiamo tutti i dettagli:

Prezzo Tagliando € 39,00 + 1,00 diritti di prevendita

Modalità di vendita: Circuito TicketOne – rete ospiti

Inizio Vendite: Lunedì 13.01.2020 ore 12.00

I residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare SOLO il settore ospiti. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti