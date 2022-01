Napoli-Fiorentina, i convocati di Italiano: c’è Piatek, out Martinez Quarta

Di seguito, l’elenco dei 23 convocati dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista del match contro il Napoli in Coppa Italia in programma domani allo stadio Maradona. Out Martinez Quarta, oltre a Sottil e Benassi, mentre prima convocazione per il neo acquisto Piatek.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Gonzalez