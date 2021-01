Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Petagna in attacco

Mancano poco più di un’ora al fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, lunch match della diciottesima giornata di campionato. Note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Rino Gattuso cambia ben sette pedine rispetto all’ultimo match di Coppa Italia. Recuperato a tempo di record Manolas, titolare con Koulibaly. Out lo squalificato Di Lorenzo, c’è Hysaj a destra col rientro di Mario Rui a sinistra. Senza Fabian, Demme con Bakayoko in mediana. In attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano e Petagna viene confermato centravanti: Mertens è in panchina ed entrerà a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery, Vlahovic.