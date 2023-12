Napoli-Frosinone 0-4, le pagelle di IamNaples.it: serata nera per tutti

Il Napoli esce fuori dalla Coppa Italia con una sconfitta incredibile contro il Frosinone per 0-4. Per i ciociari a segno Barrenechea, Caso, Cheddira e Monterisi. Serata nera per i partenopei dopo un buon primo tempo in cui sono andati più volte vicino al vantaggio. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it

Gollini 5,5: Non appare colpevole sui gol subiti e non è protagonista di miracoli. Qualche buona parata nell’arco della partita, ma niente di più.

Zanoli 5: Spreca la sua chance da titolare. Ha dei limiti tecnici e in fase di copertura, durante la partita dimostra che la corsa è in avanti è la sua migliore qualità.

Ostigard 5: Non riesce a tenere la difesa unita, nella ripresa sbanda come tutti gli altri e commette diversi errori dal punto di vista tecnico, senza riuscire a star dietro agli avversari in alcuna occasione.

Natan 5: Continua il suo periodo difficile. Da un suo errore nasce il primo gol, poi viene infilato con troppa facilità. Troppe scelte sbagliate ed errori che mettono in difficoltà la sua squadra.

Mario Rui 6: Si propone sempre in avanti e mette in seria difficoltà il Frosinone su quella fascia. Colpisce un gran palo su punizione dove avrebbe meritato il gol. Dietro diverse buone chiusure. Dal 53′ Di Lorenzo 4,5: Da un suo retropassaggio nasce lo 0-2, poi commette il fallo da rigore del terzo gol. Serata nera.

Lindstrom 5: Deve trovare fiducia, gioca in un ruolo non suo. Oggi appare molto volenteroso, però sono pochissime le azioni in cui mette lo zampino in modo positivo. Dal 73′ Politano 5: Non riesce a entrare in partita e a dare la scossa giusta, anche se entra in un momento molto difficile.

Demme 6: Non giocava da parecchio e si mantiene su un buon livello per tutto il primo tempo, chiudendo gli spazi e proponendo diversi filtranti interessanti. Dal 53′ Lobotka 5: Subisce il fatto che il Napoli sia lungo. Prova a essere brillante come sempre, ma viene sempre aggredito con efficacia dagli avversari e non riesce a uscirne.

Cajuste 5,5: Nel primo tempo offre una buona prestazione, con diversi palloni recuperati che poi si trasformano in azioni importanti. Nella ripresa cala tantissimo e sbaglia tanti passaggi. Partita dai due volti.

Gaetano 5,5: Come Cajuste, nel primo tempo il lavoro che fa sull’esterno venendo dentro il campo è molto buono. Poi col passare dei minuti non riesce a mantenere lo stesso livello.

Raspadori 5: Poco brillante nelle scelte, si fa anticipare troppo spesso dai difensori avversari. Calcia una buona punizione, ma nel complesso non fa una buona partita. Dal 63′ Kvaratskhelia 5: Qualche spunto interessante, però i difensori riescono a controllarlo. Come Politano, fatica a entrare in partita e a tratti si fa prendere dal nervosismo.

Simeone 6: Lotta con i difensori avversari come un leone, è generoso e bravo nel servire i compagni e nel difendere il pallone. Segna anche un gol molto bello che però viene annullato. Dal 63′ Osimhen 5: Non gli arrivano palloni giocabili ed è sempre spalle alla porta. L’atteggiamento è il solito, l’efficacia sulla partita no.

Mazzarri 4,5: L’approccio è di quelli buoni, solo sfortuna e VAR obbligano il Napoli a non chiudere il primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo il solito calo post-intervallo. Ha la sfortuna di prendere gol subito dopo l’ingresso di Kvara e Osimhen. La sua squadra, però, molla dopo il secondo gol subito e non riesce più a entrare in partita. Troppe voragini lasciate dal centrocampo e dalla difesa, squadra spesso spaccata in due con i tre in attacco e il resto dietro. Per gestione rinuncia a Mario Rui in vista di Roma, non essendo al massimo puntando su Di Lorenzo che commette un errore grossolano. Un secondo tempo da dimenticare.

Nico Bastone