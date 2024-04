Napoli-Frosinone 2-2, le pagelle di IamNaples.it: un’altra occasione persa

Un’altra delusione per il Napoli, che non va oltre il pareggio per 2-2 allo stadio Maradona contro il Frosinone. A segno oggi Politano e Osimhen, ma la doppietta di Cheddira ha permesso alla squadra di Di Francesco di portare a casa un punto. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Para un rigore nel primo tempo, nella ripresa commette un erroraccio pazzesco in fase di costruzione, compie anche una gran parata salva risultato col piede. E’ un thriller.

Di Lorenzo 5,5: Nel finale si ritrova a tu per tu con Turati dove sbaglia la scelta optando per l’assist per Simeone che non ci arriva. Serviva più coraggio.

Rrahmani 4,5: Un’altra prova disastrosa, commette il fallo da rigore su Soulè, nettissimo, mentre nella ripresa lascia solo Cheddira libero di segnare.

Ostigard 5: Il fallo da rigore di Rrahmani nasce anche per il suo mancato intervento quand’era in ritardo. In fase di costruzione con lui il Napoli perde tantissimo e anche in fase di marcatura.

Mario Rui 5: Prova a mettere la sua qualità al servizio della squadra, ma dalla sua parte agisce Soulè che è molto bravo, in occasione dell’espulsione commette un’ingenuità grave.

Anguissa 5: Un passo indietro rispetto a Monza, in debito d’ossigeno già intorno al 55′, non dà l’apporto giusto alla fase offensiva e fa fatica anche a tornare indietro. Dall’86’ Simeone s.v.

Lobotka 6: I palloni toccati sono tanti, senza Juan Jesus e con Ostigard ha anche più responsabilità del solito, ma il giro palla è molto lento.

Zielinski 5: Doveva essere la partita del rilancio definitivo, ma rispetto a Monza fa un passo indietro. Ha due grosse occasioni che non sfrutta davanti al portiere. Col passare dei minuti si spegne. Dal 77′ Cajuste 5,5: Non è che possa risolvere la situazione, entra in una fase della partita calda e non si adatta al meglio.

Politano 6,5: Segna un bel gol con una delle sue giocate, poi dà continuità alla partita con diversi dribbling sulla destra dove rischia sempre la giocata, con la sua uscita il Napoli perde molto. Dal 77′ Raspadori 5: Il suo ingresso non è positivo, non riesce a dare quella verve giusta e sbaglia diverse giocate.

Osimhen 6,5: Sbaglia un paio di gol davanti a Turati, però il suo lo fa e per un breve periodo sembra anche bastare. Si fa trovare pronto quando deve. Non può fare tre gol a partita.

Kvaratskhelia 6: Va a sprazzi durante la partita, a volte è imprendibile e crea occasioni, altre volte esce fuori dalla manovra offensiva. Il gol di Osimhen nasce comunque da una sua giocata.

Calzona 5,5: Difesa colabrodo, il Napoli di questa stagione non ha mai trovato un equilibrio con alcun allenatore. Non ha la bacchetta magica, può fare quel che può, per i cambi si attende un po’ troppo e senza Ngonge e con Politano infortunato, è costretto a mettere Raspadori sulla destra. Tenta anche la carta doppio centravanti, che non funziona. C’è però una grossa dose di errori individuali.

Nico Bastone