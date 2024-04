Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Napoli-Frosinone è previsto un altro sold out allo stadio Diego Armando Maradona: “La contestazione di Monza è stato un atto d’amore nei confronti dei giocatori del Napoli, almeno stando alla prevendita in vista del Frosinone: domenica al Maradona sarà ancora sold out, come già successo contro l’Atalanta nel sabato pre pasquale, altra gara delle 12.30”.