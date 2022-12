Napoli, futuro incerto per Juan Jesus: cessione in vista?

Il futuro di Juan Jesus è incerto. Il suo contratto scade il 30 giugno 2023 e, come riportato da Tuttosport, potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Il Napoli è al lavoro per rimettersi in forma in vista della ripresa del campionato ma anche per prepararsi al mercato invernale.

Come riportato dal quotidiano, il difensore brasiliano classe 1991 potrebbe essere ceduto già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero a giugno.

Su di lui ci sono gli occhi puntati di un club in particolare, il Galatasaray dove, nella scorsa sessione di mercato, è approdato anche l’ex azzurro Dries Mertens, che quindi ritroverebbe Juan Jesus.