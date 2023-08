Napoli-Gabri Veiga, lo spagnolo potrebbe esordire già contro il Frosinone

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, sarebbe molto vicino al Napoli: “De Laurentiis adesso è molto più disposto ad assecondare le richieste del Celta Vigo per Gabri Veiga. Gli spagnoli insistono per ricevere i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria, il Napoli arriverà finalmente a quella cifra con l’inserimento di qualche bonus, così da dare almeno qualche giorno a Rudi Garcia per conoscerlo e magari regalargli i primi minuti in azzurro già a Frosinone.De Laurentiis adesso è molto più disposto ad assecondare le richieste del Celta Vigo per Gabri Veiga. Gli spagnoli insistono per ricevere i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria, il Napoli arriverà finalmente a quella cifra con l’inserimento di qualche bonus, così da dare almeno qualche giorno a Rudi Garcia per conoscerlo e magari regalargli i primi minuti in azzurro già a Frosinone. Non appena l’intesa con l’Al Ahli sarà totale, arriverà l’affondo decisivo”.