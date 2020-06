Napoli-Gattuso, operazione futuro. Via al rinnovo con l’agente Mendes in cabina di regia

La clausola unilaterale che avrebbe consentito al Napoli di liberarsi di Gattuso pagando una penale di 700 mila euro scade a mezzanotte. Non partiranno raccomandate da Roma. Dunque – sottolinea Il Mattino – Gattuso sarà ufficialmente l’allenatore del Napoli anche la prossima stagione.

Ora il rinnovo – Ma nell’ultimo week end sono iniziate le trattative per il rinnovo: De Laurentiis e Mendes, l’agente del tecnico calabrese, sono stati a lungo a colloquio al telefono per gettare le basi al prolungamento fino al 2023. I primi contatti c’erano già stati alla vigilia della trasferta di Barcellona, con tanto di appuntamento nel quartier generale azzurro in Catalogna. Poi tutto è saltato per lo scoppio della pandemia.

Questioni in sospeso – Come sempre, la questione non sarà semplice: ballano clausole, richieste di penali, opzioni unilaterali e diritti di immagine che fanno sì che la fumata non sarà bianca a breve. Ma Gattuso – continua Il Mattino – vuole restare a Napoli: lo ha ammesso anche ai calciatori e lo ha spiegato a Mertens. E il belga ha fatto qualche passo indietro nella sue richieste per il rinnovo proprio perché sa che potrà vivere altre due stagioni da protagonista con Gattuso.