Napoli-Genoa 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Ngonge evita un disastro

Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro il Genoa con il gol di Ngonge che evita una sconfitta dolorosa dopo il vantaggio rossoblù siglato da Frendrup. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non ha particolari colpe sul gol, molto difficile da prendere. Salva il Napoli con un paio di ottime parate e una grande uscita.

Di Lorenzo 6: Fisicamente non è al meglio, cala un po’ nella ripresa, ma comunque serve l’assist a Ngonge per il gol che salva il Napoli da una brutta figura.

Rrahmani 5,5: Prestazione sotto livello e non è la prima volta quest’anno. Errori banali ed evitabili. Retegui

Ostigard 6: E’ in difficoltà con Rrahmani nel contenere Retegui, che ha grande qualità di controllo e riesce ad arrivare spesso prima sul pallone. Ma non commette errori grossolani. Dall’intervallo Natan 5: Il modo in cui scappa all’indietro in occasione del gol del Genoa è indecoroso. Un flop totale sotto tutti i punti di vista.

Mazzocchi 5,5: Ha gamba per andare e per spingere, dà una mano a Kvara e tenta diverse volte la giocata. Ma manca di qualità. Dal 66′ Olivera 6: E’ uno dei protagonisti che fa nascere il gol con un bel cross in area. Per il resto, non si registrano particolari guizzi.

Anguissa 5,5: Non ha il tiro nelle sue corde, ma in fase di conclusione quando il gioco si fa duro dovrebbe assumersi più responsabilità. Perde dei palloni velenosi e non riesce a pulire il gioco.

Lobotka 5,5: Recuperi palla positivi soprattutto nel primo tempo. E’ poco aiutato a livello ‘qualitativo’ dagli altri centrocampisti e a volte si trova ingabbiato. Il giro palla è comunque troppo lento.

Traore 6: Ancora arrugginito, porta via qualche uomo a Kvara. I movimenti sono giusti, anche le giocate ‘pensate’. La realizzazione dipende da uno stato fisico da migliorare. Dal 59′ Lindstrom 6: Porta un po’ di vivacità, ma è troppo evanescente in certe e giocate e poco incisivo.

Politano 5: Riceve spesso palla sui piedi, le giocate però non sono di qualità e spesso dovrebbe dialogare di più con i compagni e non intestardirsi. Dal 59′ Ngonge 6: Ha il merito di evitare una dolorosa sconfitta con un bel gol. Poi sbaglia diversi controlli nel finale, potrebbe servire Raspadori al centro dell’area.

Simeone 5: Dà peso al reparto offensivo, fa la guerra con tutti, però quando è il momento di segnare sbaglia in più di un’occasione. E a questo Napoli servono i gol. Dal 76′ Raspadori 6: Protagonista di un ottimo recupero palla che permette al Napoli di prendersi il pari. Porta delle soluzioni, ma senza una ‘spalla’ fisica è dura.

Kvaratskhelia 7: Fa tutto, batte le rimesse laterali, i corner, i maggiori pericoli del Napoli nascono dai suoi piedi. Il suo atteggiamento è a tratti commovente, non accetta la sconfitta. E’ un’anima in pena, meriterebbe altro.

Mazzarri 4,5: Tre vittorie nelle ultime undici in Serie A. Il copione è sempre lo stesso, stavolta gli ultimi minuti portano solo un punto. Il Napoli è un disastro e sotto la sua guida, così com’è stato con Garcia, non si è capito dove vuole andare. I giocatori del Napoli in campo non sanno cosa fare, lo schema è ‘palla a Kvara’ e vediamo cosa succede. Troppa pochezza.

Nico Bastone