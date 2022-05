Napoli – Genoa, Calaiò: “Questo campionato è falsato”

Emanuele Calaiò è stato intervistato da Il Secolo XIX alla vigilia del match tra le due sue ex squadre, Napoli e Genoa. Ecco le sue durissime parole in merito all’andamento del campionato:

“Credo che la lotta per la salvezza, così come quella per lo scudetto, siano state un po’ falsate. Il perchè è semplice ed è legato al fatto che, secondo il mio modesto parere, almeno le ultime tre giornate di Serie A andrebbero giocate tutte in contemporanea”.

Aggiunge poi, in merito alla sfida di domani:

“Sarà una gara tosta, che vedrà prevalere lo stato motivazionale tra le due formazioni. Con il Napoli che ha blindato il terzo posto, è il Genoa ad avere più motivazioni. L’unico scopo degli azzurri sarà quello di voler chiudere in bellezza per provare a colmare la delusione dei tifosi, che quest’anno avevano assaporato il sogno scudetto”.