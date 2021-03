Nuovo momento di apprensione in casa Napoli per le condizioni di Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro ieri, al 22′, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un dolore al ginocchio sinistro (che non è quello già infortunato), facendo temere il peggio. Il club azzurro a fine gara ha parlato di trauma distorsivo, ma il calciatore è da pochi minuti arrivato a Villa Stuart per gli esami strumentali, che decreteranno l’entità dell’infortunio. Seguiranno aggiornamenti.