Napoli-Girona 1-1 (3-1 d.c.r.), le pagelle di IamNaples.it: ottima prova per Simeone

Termina 1-1 dopo 90′ l’amichevole tra Napoli e Girona, poi conclusasi 3-1 dopo i calci di rigore. Una prestazione non proprio esaltante per la squadra di Rudi Garcia, che non ha potuto contare su Osimhen per un problema muscolare. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6: Fa quel che deve sia nella gestione del pallone, sia tra i pali. Può fare poco quando si trova a Stuani davanti in occasione del gol. Dal 61′ Meret 6,5: Compie una bella parata su Almena e poi si esalta ai rigori parandone due su quattro.

Zanoli 6: Buona prestazione da parte del terzino, che si mette ancora in mostra per la sua grande velocità. Deve però migliorare in termini di qualità, soprattutto quando è il momento di crossare. Dal 61′ Di Lorenzo 6: La prestazione è buona, seppur ancora un po’ in ritardo di condizione, bravo comunque a proporsi in avanti e ad essere sempre pericoloso di testa.

Ostigard 4,5: Brutto errore che condiziona la partita, mette davanti alla porta Stuani che segna il gol del vantaggio per il Girona. Dopo non riesce a farsi perdonare, commettendo diverse sbavature. Dal 61′ Rrahmani 6:

Juan Jesus 6: L’unico a rimanere in campo 90′, soffre all’inizio con l’assenza dei titolari, poi cresce vista anche la qualità dei compagni. E’ in ritardo di condizione, deve essere pronto per il 19 agosto, il voto è di incoraggiamento a fare meglio.

Obaretin 6: Partita senza infamia e senza lode, partecipa bene alla manovra, non porta grossi spunti in fase offensiva, ma gestisce bene i palloni che arrivano dalle sue parti. Dal 61′ Olivera 6,5: Duetta bene con Kvara, riesce a coprire bene anche dietro non facendosi quasi mai sorprendere. Può ancora migliorare quando si tratta di arrivare sul fondo.

Elmas 5,5: Gioca in un ruolo non suo e si vede, tocca pochi palloni e non con molta qualità, soprattutto nei primi 20′. Anche quando il Napoli torna al 4-3-3 riesce a far poco. Dal 61′ Zielinski 6: Porta qualità in mezzo al campo, soprattutto quando si tratta di innescare gli attaccanti. Meglio del macedone, ma ancora lontano dalle sue giocate migliori.

Folorunsho 6: Bene in alcune occasioni, come quando si propone in avanti e arriva al limite dell’area. Si guadagna il rigore del pareggio realizzato da Simeone. Dal 61′ Anguissa 6,5: Soprattutto appena entra, giganteggia in mezzo al campo e permette una miglior gestione della palla, oltre a riconquistare diversi pallone. Segna in scioltezza il suo rigore.

Zedadka 5,5: Mette qualche bel cross per Simeone, che colpisce il pallone, ma non riesce a indirizzarlo verso la porta. Tuttavia, la musica cambia in modo netto quando entra un giocatore più pronto. Dal 61′ Politano 6: La corsia di destra diventa un fattore importante quando entra in campo, soprattutto per il suo mancino a rientrare. A volte s’intestardisce troppo. Sbaglia il rigore per una gran parata del portiere.

Lozano 6: Parte bene, inizia da seconda punta poi chiude da esterno. Sbaglia una buona occasione, ma è propositivo e partecipa all’azione del rigore su Folorunsho poi realizzato da Simeone. Dall’intervallo Lobotka 6,5: Gestione del pallone ottima, il Napoli con lui riesce a effettuare più di due passaggi di seguito dopo il primo tempo ed è già una notizia importante. Il fatto fondamentale è che non perde mai il pallone.

Simeone 7: Corre e lotta per tutto il campo, dà indicazioni ai compagni, pressa i difensori avversari per metterli in difficoltà. Segna anche il gol dell’1-1. Dal 61′ Raspadori 6,5: Si sacrifica molto quando il Girona attacca, tornando per dare una mano in difesa. E’ poco incisivo in attacco, anche perché c’è poca brillantezza quando lo si serve.

Zerbin 5: Non dà mai la sensazione di poter saltare l’uomo o creare dei pericoli significativi, l’unica occasione che gli capita è in seguito a un controllo sbagliato di Folorunsho. Dal 61′ Kvaratskhelia 6,5: La qualità eccelsa nelle giocate gli fa prendere diversi calci, uno è decisivo in un infortunio che lo fa uscire con la borsa del ghiaccio sul ginocchio.