Napoli, i complimenti dei tifosi del Bari a De Laurentiis e Iervolino

Come riportato da Repubblica, ai tifosi del Bari non sfugge nulla. L’edizione barese di Repubblica ha raccontato la scena di un gruppo di tifosi che ha incontrato de Laurentiis:

“Lo hanno potuto constatare ieri il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Salernitana Danilo Iervolino. I due, coinvolti nei festeggiamenti per i 120 anni del Mattino, si sono incontrati per un caffè in un bar di Piazza Trieste e Trento a Napoli, per scambiarsi i complimenti per la salvezza della Salernitana e il terzo posto del Napoli. Sembravano al riparo da sguardi indiscreti, ma non avevano fatto i conti con la soglia di attenzione di un gruppo di sostenitori biancorossi, che non hanno esitato ad avvicinarsi al tavolino per salutarli. Ad Aurelio De Laurentiis hanno fatto i complimenti perla promozione del Bari gestito dal figlio Luigi. Un siparietto gradito anche da Iervolino, patron della squadra con la quale i tifosi del Bari hanno uno storico rapporto di gemellaggio. Nessuna domanda proiettata verso il futuro.”