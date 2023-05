Napoli, il Comandante della Municipale: “Scudetto, i dettagli del piano”

Ai microfoni di SerieANews.com è intervenuto Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale della città di Napoli.

Dopo la mancata vittoria aritmetica di domenica scorsa dello Scudetto, il Napoli potrebbe laurearsi già stasera campione d’Italia. Se la Lazio non riesce a vincere questa sera contro il Sassuolo, infatti, la squadra di Luciano Spalletti vincerà il campionato.

La città di Napoli è quindi pronta a riversarsi per strada per celebrare la vittoria di uno Scudetto che manca da ben 33 anni. Si attendono tantissime persone, domenica sono state stimate in circa un milione, in giro per le vie del capoluogo campano. La redazione di ‘SerieANews.com’, per capire come il Comune di Napoli si è preparato ad un’ulteriore invasione di tifosi, ha intervistato Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale.

Ci può descrivere il piano traffico a Napoli per stasera e per la giornata di domani?

“Il piano traffico parte dalle ore 21.00. Se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto, ovviamente, sarà attivo almeno fino alle 02.00 di questa notte. Prevede la chiusura del centro storico della città, con il presidio della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine di 90 varchi per evitare che si possa accedere al centro e mettere in pericolo l’incolumità delle persone intente a festeggiare. Se questa sera non si dovesse verificare questa possibilità di vittoria da parte del Napoli, come successo già domenica scorsa, il piano sarà rimodulato. Lo stesso impianto è previsto per domani sera, sempre se il calcio Napoli dovesse aritmeticamente vincere lo Scudetto. C’è anche in previsione un piano per domenica che non è stato definito ancora del tutto, visto che c’è ancora tempo. Ci sarà, quindi, un grande dispiego delle forze dell’ordine, che possano consentire di vivere in serenità il momento di festeggiamento da parte dei tifosi”.

Napoli, il Comandante della Polizia Locale: “Il piano sicurezza sarà flessibile”

E’ un piano sostanzialmente flessibile? In questi giorni ci sarà un numero maggiore di uomini delle forze dell’ordine rispetto ai cosiddetti giorni normali?

“Sì, esattamente. Tutto dipende, ovviamente, dai risultati della gara della Lazio di questa sera o di quella del Napoli di domani. Più uomini? Sì, un numero maggiore di uomini della Polizia Locale sarà dispiegato anche nel cosiddetto Largo Maradona, su ai Quartieri Spagnoli. Ma noi siamo chiamati a presidiare anche gli otto pronto soccorsi cittadini per consentire qualche possibile ferito di trovare libero l’ingresso dei vari ospedali”.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici?

“Oggi funzioneranno normalmente, mentre domani ci saranno le modalità classiche di quando c’è in programma una partita del Napoli. Domani ci sarà anche un dispositivo di traffico a Fuorigrotta, vista l’installazione dei maxischermi allo Stadio Diego Armando Maradona. Con la Questura di Napoli, abbiamo previsto di compiere lo stesso servizio di quando c’è una gara della squadra”.

C’è qualche timore in più rispetto a domenica per quanto riguarda l’ordine pubblico, visto che in questi giorni si potrebbe festeggiare in un orario serale?

“Certo, affrontare un evento del genere di sera dà delle criticità in più. Ma devo dire che la maggior parte dei tifosi si è comportata encomiabile domenica scorsa, accettando il recarsi a piedi allo Stadio. Spero che anche in questi giorni ci sia un comportamento responsabile, visto che domenica ci sono stati davvero pochi episodi particolari”.

William Scuotto per SerieANews.com