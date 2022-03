Napoli, il commento: “Ci rialziamo con furia e orgoglio”

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato il consueto commento riguardo la sfida col Verona, vinta 1-2:

“La doppia V si stampa nel cielo e infiamma il Sole del Bentegodi. Osimhen si arrampica in cima alla scala veronese e mette la testa tra le nuvole per scaricare in porta la sua potenza di un uragano. Poi nel cuore del pomeriggio tutto azzurro e lungo pianta il destro nell’angolo come un compasso perfetto. L’impeto di Victor illumina la scena shakespeariana con una doppietta che scatena la standing ovation di Platea, Galleria e Loggione. Di testa, di piede, di animo e di cuore. Il Napoli si rialza con la furia e l’orgoglio dei campioni e mette i lampeggianti sulla cima della classifica per segnalare l’azzurro più splendente. L’Uomo Mascherato disegna il trionfo in cielo e in terra. La V di Victor brilla di luce accecante in cima alla scala Verona”.