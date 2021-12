Napoli, il commento: “Fallo su Rrahmani prima del 2-2. Si guarda all’Atalanta”

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il commento dopo il 2-2 del Sassuolo:

“Le emozioni non finiscono mai al Mapei Stadium, Sassuolo e Napoli pareggiano 2-2 una partita che ha vissuto almeno 3 volte. Allo scoccare dell’ora di gioco il Napoli si porta sul 2-0 in dieci minuti di assoluto fulgore. Il quinto gol stagionale di Fabian, il 140esimo sigillo di Dries, sempre più re dei bomber “all time”. Un sinistro di seta di Fabian e un destro di velluto di Mertens mettono gli azzurri in odore di trionfo, ma il Sassuolo è bravo a risalire. Un gran gol di Scamacca e poi un colpo di testa di Ferrari rimettono tutto alla pari. Anche se prima della punizione da cui nasce il pari c’è un fallo non visto su Rrahmani. Allo scadere arriva il sorpasso emiliano con Defrel, ma la rete è viziata da un fallo netto di Berardi, segnalato dal VAR. Il Napoli resta in cima e guarda al match di sabato con l’Atalanta. L’avventura continua…”.