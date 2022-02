Napoli, il commento: “Il sinistro di Fabian fa il giro del mondo. Napoli comanda”

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha commentato la vittoria contro la Lazio all’Olimpico per 1-2:

“Il Sole a mezzanotte illumina la Capitale e stampa il vessillo del Regno di Napoli nel cielo dell’Olimpico. Il sinistro di Fabian fa il giro del Mondo e taglia la bisettrice dell’angolo in un arcobaleno che risplende come una lama nel buio. Il Napoli batte la Lazio a notte fonda con un sinistro di seta pura dell’hombre ispanico al 94esimo. E’ l’ultimo respiro di una sfida intensa ed infinita giocata faccia a faccia senza paura. Segna per primo Insigne dopo un’ora con un destro in drop capolavoro che si infila sul primo palo. Poi un dominio azzurro con il secondo gol sfiorato più volte, compreso uno annullato a Lorenzo per fuorigioco. Ma la Lazio si appella alla legge del calcio e pareggia a 2 minuti dal novantesimo con un sinistro bellissimo di Pedro. Non finisce però, perchè al 94′ sopo una manovra avvolgente Fabian Ruiz fa il giro del mondo col suo sinistro meraviglioso. E’ l’urlo della Gloria. Il Sole di mezzanotte illumina d’azzurro il cielo dell’Olimpico. Napoli comanda. Nessun dorma…”.