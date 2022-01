Napoli, il commento: “In 9 ai supplementari era già andata”

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito: “Vince la Fiorentina al Maradona e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita combattuta ed emozionante che si risolve ai supplementari. Segna prima la Fiorentina con un diagonale di Vlahovic e pareggia il Napoli sul finire di tempo con un destro morbido e vellutato di Mertens che disegna un pallonetto sopraffino. Poi le espulsioni di Fabian e Lozano appena entrati, il sorpasso viola con Biraghi e il pareggio orgoglioso degli azzurri nel recupero con Petagna. Ai supplementari, in superiorità numerica 10 contro 9, la Fiorentina segna con Venuti, Piatek e Maleh, ma la gara era già andata. Passa la Viola. Per il Napoli si ricomincia lunedì in campionato per il monday night a Bologna. L’avventura continua…”.