Napoli, il punto sul mercato. Priorità al regista, ma occhio all’attacco

Priorità al regista. Col passaggio al 4-3-3, come scrive Tuttomercatoweb Rino Gattuso è in attesa di un vertice basso davanti alla difesa, un uomo d’ordine che manca per precisa scelta tattica del predecessore nelle ultime due sessioni estive. Il neo-tecnico non ne ha fatto mistero sia nella conferenza stampa di presentazione che nelle ultime interviste, avendo adattato con scarsi risultati Fabian col Sassuolo, prima ancora Allan con il Parma che però non entusiasma e soprattutto poi manca tremendamente da mezzala. Del resto, essendo la rosa costruita per il 4-4-2 di Ancelotti senza play, i centrocampisti sono soltanto quattro (con peraltro il giovane ’99 Elmas come quarto) ma ora col passaggio al centrocampo a tre c’è una carenza anche numerica.

NON SOLO REGISTA – Detto della priorità, il Napoli dovrà però muoversi anche per modellare la rosa al nuovo modulo. Se nel 4-3-3 i centrocampisti sono diventati pochi, c’è abbondanza invece in attacco. Nelle ultime due gare è rimasto fuori Mertens, relegato a riserva di Milik con cui si alterrnerà da qui in avanti, ma resta ancora più chiuso Llorente, terza punta per un solo posto. Per questo i rumors su un possibile addio potrebbero concretizzarsi, magari per avere un altro esterno offensivo – si parla di uno scambio di prestiti per Politano – vista la probabile partenza di Younes. L’idea è di restare con due attaccanti centrali, Insigne e Lozano a sinistra ed a destra Callejon e magari un mancino per avere anche su quella corsia una soluzione a piede invertito. Dipenderà chiaramente da cosa offrirà il mercato di gennaio.