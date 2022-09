Napoli, il report da Castel Volturno: Lozano out per influenza

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento di oggi:

“Dopo il successo contro lo Spezia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo. Il resto del gruppo ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. A chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie. Demme terapie e personalizzato in campo. Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale“.