Napoli, il report dell’allenamento alla vigilia della Cremonese

In attesa del match Napoli-Cremonese, in programma domenica alle 20.45, ecco il report dell’allenamento degli azzurri:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domani allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Chiusura di sessione dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ndombele non si è allenato per un permesso familiare”.