Napoli, individuato il sostituto in caso di partenza di Zielinski

Il Napoli, al lavoro nella programmazione della prossima stagione, ha messo nel mirino l’eventuale sostituto di Piotr Zielinski qualora il polacco dovesse andare via.

Si tratta di Gaetano Castrovillari, numero 10 della Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola.it, gli azzurri sarebbero interessati ad aprire la trattativa in caso di partenza di Zielinski. Il polacco sembra favorevole ad una riduzione dell’ingaggio pur di rimanere in maglia azzurra, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato se la trattativa non dovesse andare in porto.

Anche Castrovilli ha il contratto in scadenza nel 2024, per cui anche Commisso dovrà sedersi al tavolo per convincerlo a rimanere a Firenze.