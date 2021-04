Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: C’è Osimhen dal 1′. Conte si affida ancora ad Eriksen

Il Napoli dopo la vittoria contro la Sampdoria è chiamata a dare continuità ai propri risultati per non perdere di vista la zona Champions. Per farlo dovrà cercare di ottenere i tre punti in una sfida difficile come quella di stasera contro l’Inter, capolista del campionato. Nerazzurri reduci da una vittoria contro il Cagliari per 1-0 in una gara non del tutto convincente.

Tre gli assenti per Gattuso, con Ghoulam e Ospina fermi per infortunio e Lozano per squalifica. Fischio d’inizio alle 20:45 arbitra Doveri. Ecco le scelte dei due tecnici:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro