Napoli-Inter, probabili formazioni: c’è Koulibaly, Lobotka favorito su Anguissa

Sport Mediaset si sofferma su Napoli-Inter, gara del 25° turno di campionato di Serie A, in programma alle ore 18 allo stadio Maradona:

NAPOLI – Spalletti non ha sciolto il dubbio sulla presenza di Koulibaly dal 1′ ma il senegalese dovrebbe partire titolare. A centrocampo Lobotka favorito su Anguissa al fianco di Fabian Ruiz.

INTER – Bastoni non ci sarà per squalifica e infortunio, Inzaghi opterà per uno tra Dimarco e D’Ambrosio. In attacco spazio a Lautaro a fianco di Dzeko, con Sanchez che scalpita per scalzare uno dei due compagni. Caicedo sta meglio ed è convocato. Out Vecino per una infiammazione al ginocchio.

NAPOLI

4-2-3-1

Allenatore: Spalletti

OSPINA

DI LORENZO

RRAHMANI

KOULIBALY

MARIO RUI

LOBOTKA

FABIAN RUIZ

POLITANO

ZIELINSKI

INSIGNE

OSIMHEN

INTER

3-5-2

Allenatore: Simone Inzaghi

HANDANOVIC

SKRINIAR

DE VRIJ

DIMARCO

DUMFRIES

BARELLA

BROZOVIC

CALHANOGLU

PERISIC

DZEKO

MARTINEZ