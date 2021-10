Napoli, Juan Jesus titolare dopo due anni: promosso dai quotidiani

Ieri ben 90′ per Juan Jesus, tornato titolare dopo ben due anni dall’ultima volta. Il difensore del Napoli è stato schierato da terzino sinistro al posto dello squalificato Mario Rui e poi ha giocato sul centro-sinistra quando Spalletti è passato alla difesa a tre. Per i quotidiani la prova è positiva:

Voto 6 per il Corriere dello Sport

“Un errore banale in apertura e poi tutto fila. Per altro a sinistra, in un ruolo non suo: di certo non lo impensieriscono, però le chiusure (anche preventive) sono puntuali. Buona la prima dal primo minuto”.

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport

“L’ultima partita da titolare quasi due anni fa e all’inizio si vede. Ma resta concentrato e ordinato”.