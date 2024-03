Napoli-Juventus 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Raspadori kvaraviglioso

Il Napoli batte la Juventus 2-1 grazie ai gol di Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori. Nel mezzo, una bella rete di Federico Chiesa, che ha approfittato di un’indecisione difensiva. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Gestisce bene il pallone con i piedi, tra i pali è sempre sicuro e certo negli interventi. Sul gol di Chiesa non ha colpe, non vede nemmeno partire il pallone che passa tra le gambe di Olivera.

Di Lorenzo 6,5: Quando si propone il triangolo con Anguissa e Politano succede sempre qualcosa di pericoloso. E’ suo il cross da cui nasce il gol di Kvaratskhelia. In fase difensiva è molto attento.

Rrahmani 6,5: Vlahovic a volte gli scappa via, ma spesso è puntuale e anche preciso nella gestione del pallone e in alcune chiusure quando Juan Jesus è incerto. Dal 66′ Ostigard 6: Entra concentrato, subito in partita, bene di testa e anche nelle chiusure.

Juan Jesus 6,5: Commette alcuni errori che possono risultare fastidiosi, ma più di così non può fare anche perché marcava un diavolo come Vlahovic. Usa l’esperienza quando altre armi non funzionano.

Olivera 5,5: Meno brillante del solito, commette degli errori sia in fase di impostazione innescando un paio di azioni offensive della Juve. Leggermente in ritardo in occasione del gol di Chiesa, anche sfortunato per il pallone in mezzo alle gambe.

Anguissa 6,5: E’ sempre molto propositivo, dà una mano a Lobotka in fase di impostazione e nel secondo tempo, nella fase di spinta della Juve, a volte si piazza anche tra le linee per dare fastidio. Svaria molto, la condizione è in crescita.

Lobotka 6,5: Gestisce un numero enorme di palloni, anche molto bene e li smista con ottima qualità. Le sue doti vengono fuori quando il gioco si fa duro.

Traorè 6: Quando il gioco è rapido lui fa molto bene e duetta con Kvara e Olivera. Però non è molto continuo durante la partita, quando viene aggredito va in difficoltà come quando perde quel pallone velenoso alla fine del primo tempo. Dal 65′ Zielinski 6: Inserimento in partita senza infamia e senza lode, gestisce il pallone come deve.

Politano 6,5: Dà molto fastidio alla Juve e soprattutto dà tantissimo alla partita nelle due fasi, anche ripiegando in difesa aiutando Di Lorenzo quando Iling-Junior prende velocità. Dal 65′ Raspadori 7: Entra e si sacrifica subito, è molto generoso, e firma di nuovo una vittoria contro la Juve con il gol sulla respinta dopo il rigore sbagliato da Osimhen.

Osimhen 6,5: Lotta come un leone, fa anche ammonire Bremer che non lo tiene quasi mai. Torna anche indietro a difendere, è meno incisivo sotto porta, perché gli arrivano pochi palloni. Sbaglia il rigore, ma il suo apporto alla partita è decisivo ai fini della vittoria.

Kvaratskhelia 7,5: Prestazione kvaravigliosa, fa praticamente quel che vuole. Cambiaso esce con i mal di testa e forse c’era anche un doppio giallo non ravvisato dall’arbitro Mariani. Il gol, poi, è l’ennesima perla della sua stagione.

Nico Bastone