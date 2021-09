Napoli-Juventus a Irrati: la stima della FIFA e la speranza dell’AIA

Prevista per domani alle 18:00 la sfida tra Napoli e Juventus, valida per la 3^ giornata di Serie A. Avvii diametralmente opposti per le squadre di Spalletti e Allegri: i partenopei sono a +5 e hanno la possibilità di andare a +8. La Juve dovrà fare a meno di tutti i sudamericani più Federico Chiesa. Allegri ha infatti a disposizione 14 giocatori più 3 giovani aggregati. Ma la squadra è comunque di altissimo profilo. Spalletti questo lo sa e tiene alta la concentrazione in conferenza stampa. Il big match sarà diretto dall’arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia.

Napoli-Juventus, la scheda dell’arbitro Irrati

Massimiliano Irrati è uno degli arbitri più esperti della Serie A e l’AIA lo ha probabilmente voluto sperando che nascano meno polemiche possibili. Ha 42 anni e la sua carriera non è passata inosservata agli occhi dei vertici FIFA. Famoso soprattutto per le sue direzioni al VAR, vanta 14 presenze al Mondiale 2018 in Russia, tra cui la finale tra Francia e Croazia. Lo stesso ruolo lo ha avuto nelle finali di Europa League 2019 e Champions League 2020. Col Napoli sono due gli episodi rilevanti: il primo, quando sospese la partita con la Lazio nella stagione 2015/16 per insulti razzisti nei confronti di Koulibaly; il secondo, l’espulsione di Higuain a Udine e i due rigori concessi all’Udinese. Una partita che sancì definitivamente l’addio allo scudetto del primo Napoli di Sarri.

In totale, ha arbitrato 130 partite in Serie A in carriera. La media è di 4,66 gialli a partita e un’espulsione ogni quattro gare circa. Con Irrati, Napoli e Juventus contano entrambe 12 precedenti con 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta per i bianconeri; mentre per i partenopei sono 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Nico Bastone