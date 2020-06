Napoli-Juventus, Lippi: “Spirito di squadra evidente. Le lacrime di Callejon mi hanno colpito”

Il CT della nazionale campione del mondo 2006, Marcello Lippi, parla della vittoria del Napoli sulle pagine de Il Mattino, soffermandosi soprattutto sul fedelissimo scudiero Gattuso e di quanto abbia pesato la sua mano sul cambiamento della squadra azzurra. “Nei primi giorni sono andato a trovarlo a Castel Volturno. Era evidente che era atteso da un compito non semplice, perché non era semplice la situazione che aveva trovato. Ma io so chi è Rino, lo conosco da anni. E a chi me lo chiedeva dicevo: Seguitelo, in pochi hanno le sue capacità di compattare i gruppi. Ed è così: è riuscito a dare al Napoli un senso di appartenenza che prima non c’era e ha gestito benissimo un momento pieno di problemi. E ora non posso che essere contento per la sua gioia, per la sua vittoria”.

“La squadra ha grandi qualità tecniche ma c’è una unità di intenti che si vede in maniera evidente e che mi sembra in questo momento sia in grado di fare la differenza. C’è una compattezza straordinaria che è alla base dei risultati conquistati da Gattuso con il Napoli”, prosegue Lippi. Che conclude: “Il simbolo è lo spirito di squadra che c’è. Ma io ho fatto caso anche a un’altra cosa: ho visto l’emozione di Callejon, ho visto le sue lacrime. E mi hanno colpito. Leggo che sarebbe alla fine della sua permanenza a Napoli, che potrebbe andar via tra poco. Eppure piangeva per la gioia di aver vinto la Coppa Italia. E questo la dice lunga dello spirito e della compattezza di questa squadra.”