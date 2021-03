Napoli: la Champions è ancora possibile

Dopo aver travolto il Bologna, il Napoli sesto in classifica con una gara da recuperare si appresta ad un match dai risvolti tutt’altro che prevedibili contro una delle big di quest’anno, il Milan secondo il classifica a 56 punti. Gli azzurri orfani dello sfortunato Ghoulam operato a Villa Stuart per la rottura del legamento crociato rimediata proprio contro i rossoblù perdono un pezzo pregiato e una sicurezza in difesa, ma per contro possono contare su un reparto offensivo compatto con Insigne in grande spolvero e assoluto protagonista di domenica scorsa, un Osimhen ritrovato dopo la galoppata che lo ha portato al gol e che potrà contribuire all’allungo finale verso la zona Champions oramai considerato l’obiettivo fondamentale di questa sfortunata stagione.

Quanto a domenica la bilancia dei pronostici sarà piuttosto equilibrata anche con il bonus benvenuto, negli ultimi cinque anni il confronto tra le due squadre in serie A ha espresso massimo equilibrio, dalla stagione 2014/15 a quella 2020/21 sono tre le vittorie dei rossoneri, tre le vittorie dei partenopei e tre pareggi.

Segnali importanti quelli visti nel match contro i felsinei

Un centrocampo roccioso, Demme e Fabiàn Ruiz galvanizzati da una prestazione di carattere e un attacco esplosivo e il ritorno in porta di Ospina. Ingredienti importanti da aggiungere alla ricetta per espugnare San Siro. Quanto agli indisponibili, il recupero di Lozano sta andando a gonfie vele e potrebbe essere convocato per il match di domenica, ma l’ultima parola spetta ai test infrasettimanali.

I prossimi big match saranno la prova del 9

Il Milan potrebbe avere a disposizione tre giocatori molto importanti per le strategie di Pioli: Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, pare ancora improbabile il ritorno in campo di Ibrahimovic che potrebbe tornare nella sfida contro il Manchester United secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.

Milan, Roma e Juventus sono i prossimi big match in trasferta, la prova del 9 che potrà meglio inquadrare questo Napoli e le basi sulle quali ripartire la prossima stagione. Una occasione propizia sarà quella contro i giallorossi che nel corso della stagione non hanno mai trionfato contro le prime sette della classifica.

Per riassaporare la zona Champions l’imperativo è vincere e serve una buone dose di cazzimma. Le dirette concorrenti Atalanta e Roma affrontano rispettivamente Spezia e Parma, dunque pare quasi utopistico sperare in un passo falso di due squadre che stanno dimostrando continuità nei risultati.

Mario Rui: il rapporto con Gattuso è recuperabile

La vittoria con il Bologna ha portato una ventata di positività nello spogliatoio azzurro, nonostante la brutta tegola dell’infortunio di Ghoulam ed un reparto difensivo che dovrà fare a meno del suo carisma. E così potrebbe arrivare il momento di Mario Rui che con Hysaj si alternerà sulla fascia sinistra.

Dopo quattro partite in tribuna, un quarto d’ora contro il Bologna giocato a buoni livelli dal difensore portoghese ed un rapporto quello con Gattuso sicuramente recuperabile dopo gli screzi nel corso dell’allenamento di giovedì scorso, quando il mister lo aveva spedito sotto la doccia tacciandolo di poca concentrazione. Oggi per il portoghese si prospetta una ottima occasione di riscatto personale al servizio di un collettivo che dovrà macinare più punti possibile.