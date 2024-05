Napoli, la Conference League potrebbe portare un piccolo tesoretto: ecco i possibili ricavi

Nelle ultime ore in tanti si sono chiesti se vale o meno la pena qualificarsi per la prossima Conference League. Va invece sottolineato che – anche se una competizione minore – la Conference porta interessanti ricavi.

Con il nuovo format (36 squadre in un’unica classifica) ogni partecipante avrà almeno 3.2 milioni di euro e a ogni turno successivo ci sarà un piccolo ma importante guadagno per il club. Ogni vittoria vale 400 mila euro, ogni pareggio 133 mila euro e nella fase a eliminazione diretta i ricavi andranno a salire, dagli 800 mila euro per gli Ottavi fino ai 4 milioni nel passaggio da semifinale e finale.

Complessivamente come riporta Calcio e Finanza la Conference potrebbe portare circa 20 milioni in caso di vittoria finale, un bottino non incredibile ma di sicuro importante e che farebbe il bene delle casse azzurre.