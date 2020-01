Napoli, la radio ufficiale: “L’alternativa a Lobotka è Seri del Galatasaray, contatti con l’agente”

Ma non è finita, il club sta tentando di chiudere l’acquisto di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, qualora non dovesse chiudere il colpo slovacco, la società potrebbe lanciarsi su Seri, ex centrocampista del Nizza, attualmente in prestito al Galatasaray. La società ha contattato il suo agente, che ha confermato l’interessamento del Napoli per il suo assistito, ma ha anche detto che al momento non c’è alcuna richiesta ufficiale da parte del club partenopeo, per portare in azzurro l’ex mediano del club francese.