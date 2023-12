L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla condizione di Osimhen e sul suo possibile impiego da parte di Mazzarri nel prossimo match del Napoli, contro l’Inter.

“Nel caso in cui Zielinski non dovesse smaltire il colpo in tempo, spazio a Elmas. In attacco, invece, Osimhen riprenderà regolarmente il suo posto al centro del tridente come ha annunciato Mazzarri. Juan Jesus, un ex come Walter, dovrebbe ancora completare la linea a quattro da terzino sinistro. Adattato, certo”