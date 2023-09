Napoli-Lazio 1-2, le pagelle di IamNaples.it: partita dai due volti

Il Napoli perde la prima partita stagionale e lo fa allo stadio Maradona contro un’ottima Lazio, che soprattutto nella ripresa è riuscita a mettere in seria difficoltà la squadra di Rudi Garcia. Pesano i tanti gol sbagliati nel primo tempo per i partenopei. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5: Colpevole sul primo gol, Luis Alberto fa una magia, ma subire una rete del genere sul proprio palo è oggettivamente un errore. Per il resto della partita, non riesce a fare miracoli

Di Lorenzo 6: Uno degli ultimi a cadere sotto i colpi della Lazio. Bene su Zaccagni nel primo tempo e in occasione del gol annullato. Prova con la poca lucidità che ha offrire delle soluzioni offensive, ma a differenza delle prime due giornate non gli riescono

Rrahmani 5: Male nel giro palla per l’avvio dell’azione. Sbaglia diversi passaggi elementari, che costano al Napoli una costruzione dell’azione pulita. Difende male anche in marcatura, non riuscendo a evitare le folate della Lazio.

Juan Jesus 4,5: Non è colpa sua se ha preso il posto di un marziano come Kim. Male in diversi interventi, a volte si avventura nella terra di nessuno senza criterio e venendo spesso surclassato.

Olivera 5: Soffre tantissimo Felipe Anderson, anche perché è poco aiutato dai suoi compagni e spesso viene lasciato solo, anche in inferiorità numerica. Poca qualità quando prova a spingere in avanti. Dal 66′ Mario Rui 5,5: Si fa vedere poco e viene servito altrettanto poco dai compagni. L’approccio non è dei migliori, commette qualche ingenuità.

Anguissa 4,5: Perde ogni tipo di duello individuale in mezzo al campo, anche quando il Napoli gioca bene. Viene infilato ovunque dai centrocampisti della Lazio. Non è lucido, sbaglia giocate talvolta elementari.

Lobotka 5: Partita dai due volti, come tutta la sua squadra. Nel primo tempo fa girare bene il pallone, infilandosi per aprire il centrocampo e la difesa della Lazio. Dopo l’1-2 viene annientato insieme agli altri, anche per una condizione fisica molto precaria.

Zielinski 5,5: Sono diverse le occasioni che capitano sui suoi piedi, l’unica volta che calcia senza pensarci troppo fa gol. Ma non basta, commette errori fatali come sul gol di Kamada e sciupa diverse occasioni. Dall’84’ Simeone s.v.

Politano 5,5: Viene poco servito dai suoi compagni di squadra all’inizio, offre dei buoni spunti. Gli prendono le misure nel secondo tempo, quando il Napoli sbanda. Dal 75′ Lindstrom 5,5: Viene buttato nella mischia da Garcia sperando in un jolly, così non è stato. Esordio sfortunato, sciupa una bella occasione nel finale che avrebbe evitato la sconfitta alla sua squadra.

Osimhen 5: Le poche occasioni che capitano sui suoi piedi non riesce a concretizzarle. Ma sbaglia anche il pressing e i movimenti, fondamentali per vedere il Napoli fare bene.

Kvaratskhelia 5,5: Buon primo tempo, con diverse giocate in cui mette in difficoltà tutta la difesa della Lazio. Nella ripresa sparisce come i suoi compagni di squadra. Da lui ci si aspetta molto di più. Dal 66′ Raspadori 5,5: Entra bene in partita, va a fiammate cercando di fare qualcosa di positivo che non arriva.

Rudi Garcia 5: Contro Frosinone e Sassuolo le cose erano andate diversamente per la caratura degli avversari inferiore a quella della Lazio. La sua squadra oggi si scioglie alla prima difficoltà. Il primo tempo è abbastanza positivo, s’intravedono belle giocate, anche se il Napoli dev’essere più concreto sotto porta, perché le occasioni sprecate sono molte e nella conta totale sono un danno a fine partita. Nella ripresa, dopo l’1-2, il Napoli assume tratti da amichevole estiva. Perde le distanze, viene preso sempre in mezzo da una Lazio che gestisce molto bene il pallone e per centimetri non gli viene convalidato il terzo gol. Tanta confusione verso la fine, con una miriade di attaccanti insieme e nessuna idea di gioco, soltanto palla lunga. C’è da lavorare.

Nico Bastone