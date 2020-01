Napoli-Lazio, arbitra Massa: l’eccessiva sicurezza non sempre fa bene; la scheda dell’arbitro ligure

I quarti di finale di Coppa Italia di domani tra il Napoli e la Lazio vedrà sugli spalti anche la partecipazione del tifo organizzato del club partenopeo. Una notizia delle ultime ore, i tifosi più caldi saranno al San Paolo per aiutare il Napoli a uscire da questo momento critico, il peggiore dell’era De Laurentiis. La Lazio, invece, sta vivendo un periodo di forma strabiliante, che le ha permesso di conquistare undici vittorie consecutive in Serie A, dodici considerando anche la Supercoppa italiana. Insomma, due squadre che stanno vivendo due periodi completamente opposti.

L’arbitro della partita sarà Davide Massa di Imperia. Questi i suoi precedenti con il Napoli:

8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1

6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4

23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0

30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2

25 ottobre 2015: Chievo-Napoli 0-1

31 gennaio 2016: Napoli-Empoli 5-1

10 settembre 2016: Palermo-Napoli 0-3

4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7

15 aprile 2017: Napoli-Udinese 3-0

5 novembre 2017: Chievo-Napoli 0-0

23 dicembre 2017: Napoli-Sampdoria 3-2

3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

2 settembre 2018 Sampdoria-Napoli 3-0

28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

24 agosto 2019 Fiorentina-Napoli 3-4

Un arbitro molto sicuro di sé, che non si è mai fatto troppi problemi nel prendere decisioni difficili: è il caso di ricordare, dunque, il rigore -dubbio- fischiato in favore della Juventus contro il Milan qualche stagione fa al 97′, per un mani di De Sciglio su un cross di Lichsteiner. Una decisione complicata da prendere, al termine di un match combattuto, per il quale Massa ha ricevuto anche una minaccia di morte da un tifoso rossonero.

Per quanto riguarda le partite con il Napoli, questa stagione ha arbitrato la partita contro la Fiorentina alla prima giornata di campionato. Caratterizzata da un rigore dubbio in favore della viola per il tocco con un braccio di Zielinski, e uno per il Napoli per un presunto fallo su Mertens.

Massa è un arbitro molto puntiglioso, scrupoloso e attento a ogni dettaglio durante la partita. Qualità che sono state coltivate durante il suo lavoro di bancario e che gli hanno permesso di diventare internazionale, oltre a vincere il Premio Giorgio Bernardo come miglior esordiente in Serie A nel 2012 e il Premio Giovanni Mauro nel 2017 come miglior arbitro della massima serie. Tuttavia, come già accennato in precedenza, la troppa sicurezza gli ha portato a commettere errori gravi nel corso della carriera.

Nico Bastone