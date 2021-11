Napoli-Lazio, con Orsato partenopei mai vittoriosi in questa partita

Il Napoli scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro la Lazio, allo stadio Diego Armando Maradona. E’ stata una settimana molto intensa per gli azzurri. Due sconfitte tra Serie A ed Europa League contro Inter e Spartak Mosca, e l’inaugurazione della statua dedicata a D10S all’esterno dello stadio. Ma non solo. Anche oggi la commemorazione a un anno dalla morte del più grande continuerà. Spalletti deve però concentrarsi sul campo, e tornare alla vittoria pur non avendo Osimhen, Anguissa e Politano. E dovrà farlo proprio contro Maurizio Sarri, l’uomo più vicino a vincere lo scudetto nel post-Maradona.

Napoli-Lazio, la scheda dell’arbitro Orsato

Daniele Orsato è l’arbitro più esperto della Serie A. In carriera ha diretto la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, vinta per 0-1 dai tedeschi con il gol di Coman. Svariate sono anche le designazioni in finale di Coppa Italia e nei big match della Serie A. Napoli e Lazio sono rispettivamente la prima e la seconda squadra più volte arbitrate dal fischietto di Schio. Per i partenopei sono 16 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte. Per i biancocelesti, invece, 17 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte.

In molti si ricordano la sua direzione in quel famoso Inter-Juve per la mancata espulsione di Pjanic. In media usa 4,86 cartellini gialli a partita, il rosso uno ogni 3,6 partite e assegna un rigore ogni 3,6 partite. In totale ha diretto 5 partite tra Lazio e Napoli: 3 vittorie per i biancocelesti e 2 pareggi.

Nico Bastone