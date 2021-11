Napoli-Lazio, grande confronto tra Mertens e Immobile: una sfida da 300 gol

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del confronto tra due grandi bomber come Mertens e Immobile che avverrà nel big match tra Napoli e Lazio: “Trecento testimonianze di fedeltà alla propria maglia. Di questi tempi non è poco, anzi. I Ciro d’Italia sono gli idoli di Napoli e Lazio. Il primo è belga ma napoletano d’adozione per quell’affettuoso nomignolo, Dries Mertens. L’altro anche all’anagrafe è Ciro Immobile ed è napoletano di Torre Annunziata. Il belga ha segnato 137 gol in azzurro, l’italiano 163 in biancoceleste. Stasera i riflettori saranno puntati su di loro anche in un’ottica diversa”.