Tanta preoccupazione in casa Napoli. Problema muscolare per Lorenzo Insigne che è uscito dal campo per questo brusco stop, si è sentito tirare ed è stato immediatamente sostituito.

In attesa di novità dallo staff medico il giocatore si è inginocchiato ed è esploso in lacrime tra la preoccupazione generale. L’impegno tra pochi giorni di Barcellona è in forte dubbio.